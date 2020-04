Coronavirus: dopo un mese in ospedale è finito l’incubo di Vincenzo Ciccone.

La testimonianza

Il peggio e’ sicuramente e fortunatamente alle spalle, anche se non c’è ancora un tampone negativo a stabilirlo con certezza. Ma la febbre e’ passata da giorni, così come i sintomi del Covid-19. Vincenzo Ciccone, agente della Polizia locale di Dello, e’ uscito dall’incubo. Per quasi un mese è stato ricoverato all’ospedale San Carlo Borromeo, a Milano, e anche se come detto è ancora positivo al Coronavirus è tornato a casa e ha iniziato a intravedere la luce in fondo al tunnel. “Mi sento un miracolato, ho avuto paura e ho sofferto ma ho trovato tante persone che mi hanno dato forza: medici, infermieri, operatori così come ovviamente i miei famigliari ma anche tanti amici e persone che nella vita avevo solo sfiorato. Tutte queste persone mi hanno dato forza” le sue parole.

