Coronavirus, dai vertici della Rsa l’appello alle autorità: “Aiutateci, per favore”

I morti alla Fondazione Padovani, casa di riposo di Quinzano d’Oglio, ad oggi sono arrivati a 33, l’appello dai vertici: “Dateci una mano”.

La situazione continua ad essere grave

Dopo due settimane difficili e piene di dolore, la Fondazione Padovani di Quinzano cerca di fronteggiare l’emergenza.

“Grazie per la generosità manifestata in questo periodo così difficile poiché, con i numerosi contributi ricevuti, abbiamo potuto dotarci di DPI necessari a svolgere la nostra attività – hanno fatto sapere dalla Fondazione – Nonostante lo sforzo fisico e psicologico di tutto il nostro personale, la situazione della Casa di Riposo, pur con cenni di miglioramento, continua ad essere grave. Abbiamo attivato tutte le misure cautelative necessarie, come, tra le altre, la sanificazione degli ambienti e l’isolamento degli ospiti rimasti nella struttura.

Ad oggi sono 33 gli ospiti che ci hanno lasciato. Potete immaginare il dolore profondo e lo sconforto che ci assale per non essere riusciti non soltanto ad evitare le tragiche scomparse, ma anche per non aver potuto consentire ai familiari, a causa delle restrizioni previste, quello che era un giusto e misericordioso saluto. Non vogliamo che i nostri cari siano soltanto un numero. Li ricorderemo, quando sarà possibile, uno ad uno”. Ma non solo.

L’appello della Fondazione

“Anche noi nelle RSA, con gli infermieri, gli assistenti ed i medici, siamo in prima linea a combattere contro questo mostro che da tante settimane ha deciso di aggredire la nostra comunità e i nostri affetti, impegnandoci con tutte le forze nell’assistenza dei malati che sembrano essere ingiustamente visti come vittime sacrificali solo perché anziani – hanno proseguito – Questo non lo accettiamo. Questo è un appello accorato a tutte le autorità, ma prima di tutto al cuore di tutti, affinché ognuno nel proprio ruolo e per quello che rappresenta e con le proprie possibilità, possa mettersi una mano sulla coscienza per continuare a sostenere la nostra attività e garantendo la continuità dei nostri servizi”.

Per le donazioni a favore della FONDAZIONE Casa di Riposo Villa G.Padovani – Onlus, Iban IT08H083935507000300005097, Causale: Donazione a sotegno per emergenza codiv19