Coronavirus: da Tokyo una lettera ai cittadini di Chiari e alla famiglia Pellegrini, dell’omonima Fondazione, che ha lanciato una campagna di raccolta fondi insieme ad Amali, ChiariWeek, Botteghe di Chiari e Giornale di Chiari a favore dell’ospedale cittadino.

In un momento difficile, nella piena espansione del Coronavirus, è arrivata per i clarensi una lettera dal Giappone. E’ stata indirizzata alla famiglia Pellegrini, della Fondazione Pellegrini Forlivesi e ai cittadini.

Carissimi cittadini di Chiari Volevo scrivere e in fatti ho cominciato a scrivere. Pero con le notizie di peggioramenti insieme con le imagini della città vuota, devo confessare che io sempliciamente perso le parole. Scusami ma questo e lo stato dell’anima di chi e cresciuto a Milano (conoscendo bene anche Chiari e altri luoghi in Lombardia), avuto rapporti con l’Italia per ultimi quarant’anni (almeno) come il mio paese della crescita (mentre giappone come il mio paese della nascita). Per quanto riguarda la situazione in Giappone, soprattutto intorno a dove vivo, stiamo cercando di condurre la vita quotidiana con calma. Vado al lavoro a piedi cosi evitando mezzi publici. Purtroppo la citta di Sagamihara (dove abito) ha avuto due morti, c’e stato la chiusura del’ospedale municipale. Anche noi, evenimenti sportivi sono sospesi o effetuati senza publico. Per la prima vola in lunga storia il torneo di Sumo e effetuato senza publico. J-League e Lega baseball sono sospesi almeno durante il mese di marzo. L’unica notizia dall’Italia che mi ha fatto felice e che Atalanta ha battuto Valencia, avanza al quarti della Champions League. Forza bergamaschi!! Immagino che è difficile stare a casa tutto il giorno. Personalmente, io spero che i cittadini usano i tempi a casa per approfondire aspetti culturali del proprio paese. Approfondire la storia, la leturatura, la musica, la cucina..etc. I figli possono aiutare la madre in cucina per la scoperta dei gusti (o ingredienti) nascosti che continuano per generazioni a loro famiglia, gusti della famiglia sicuramente fa parte della grande tradizione della cucina italiana che continua afascinare le bocche del mondo intero. Attenzione di non ubriacarsi troppo mentre apprezzando la bellezza dei vini italiani. Chiari è non è tanto lontano da dove producono Lugana Doc. Devo riconoscere con la tristezza che i collegamenti tra il miei paesi della nasciata e della cresita sono momentariamente interrotte. E difficile gestire questa situazione ma mi ho detto che e importante a rimanere ottimista e credere la capacita dei uomini. Un abbraccio affettuoso a tutti voi in Chiari e in Italia. Speriamo di vedervii presto. Forza Italia!!! Kazuhiko (Kazu) Adachi

La lettera, un invito a tenere duro, è stata inviata da Kazuhiko Adachi, fraterno amico dai tempi del liceo del presidente Augusto Pellegrini e consigliere di Amministrazione della Fondazione Pellegrini Forlivesi.

La raccolta fondi

L’associazione gentitori Amali di Chiari ha deciso di aprire una raccolta fondi a favore dell’Asst Franciacorta, in collaborazione ci sono anche il Comune di Chiari, l’associazione Pellegrini – Forlivesi, Giornale di Chiari e le Botteghe di Chiari.

L’ospedale di Chiari, così come gli altri presidi di Iseo, Palazzolo e Orzinuovi, hanno infatti bisogno di una mano. Stanno fronteggiando alla grande l’emergenza del Coronavirus, ma necessitano di attrezzature e apparecchi. E noi? Beh, insieme al Comune di Chiari abbiamo deciso di appoggiare al massimo l’associazione e come ChiariWeek, ma anche con il sostegno di ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek, ci impegneremo il più possibile in nome della solidarietà.

Un aiuto per aiutarci, è questo il motto. Solo restando uniti possiamo fronteggiare questa emergenza.

Collegati anche alla pagina Facebook “#InsiemexAsstFranciacorta”.

Cosa serve?

In più, vista la chiusura dei bar e ristoranti, sono ben accette le donazioni fisiche di cibo per i sanitari. Brioches, torte, pizze e tutto ciò che volete possono essere fornite, attraverso preventivo contatto al numero 339.3099073, che proverà a raccordare le donazioni e distribuirle a tutti i reparti in prima linea.

NON POSSONO ESSERE ACCOLTI ALIMENTI FATTI IN CASA

Come si dona?