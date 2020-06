Coronavirus: da Cazzago S. Martino raccolti 6mila euro per i volontari. L’iniziativa è partita da un team di donne, ispirate dall’esempio del sindaco di Rodengo Saiano, Luigi Caimi.

Coronavirus: da Cazzago S. Martino raccolti 6mila euro per i volontari

Una bella dimostrazione di solidarietà, sulla scia dell’esempio fornito dal sindaco di Rondengo Saiano Luigi Caimi. Prendendo spunto dal primo cittadino franciacortino (che ha fatto realizzare e ha distribuito migliaia di mascherine in piena emergenza, ndr), la cazzaghese Carla Polotti è riuscita a raccogliere 6mila euro da destinare all’associazione «Volontari ambulanza Bornato» e alla Protezione Civile di Cazzago, confezionando 3500 mascherine per la popolazione.

«Ho sentito di poter fare qualcosa, davanti alla realtà drammatica da cui eravamo circondati» ha spiegato Polotti. Così insieme al marito Gianni Farimbella, alla nipote Elisa Polotti, alla cugina Daniela Farimbella, a Ombretta Pini di «Attacco d’arte» di Calino, Barbara Chiari e a Stefania Rossi si è messa all’opera per coordinare questa esemplare iniziativa sin dall’inizio del lockdown.

C’è stato chi stirava, chi lavava i tessuti, chi cuciva e chi distribuiva i dispositivi. Non essendo possibile spostarsi senza giustificato motivo, Polotti si era rivolta alle Forze dell’ordine per capire come effettuare le consegne e proprio i Carabinieri di Cazzago sono stati la chiave di volta.

Catena di solidarietà

Grazie alla sensibilità del maresciallo Cosimo Matichecchia (conosciuto da tutti come Mimmo, ndr), che ha preso personalmente a cuore la causa, gli uomini della stazione si sono resi disponibili come corrieri e, a turno, si sono recati dai cazzaghesi bisognosi, che avevano effettuato l’ordine.

Fondamentale anche la sensibilità di Sergio Campana, titolare della Elasticam di Palazzolo sull’Oglio, che ha donato un ingente quantitativo di elastici per permettere alla produzione di proseguire di settimana in settimana.

