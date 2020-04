Coronavirus: Corzano e Pompiano dicono addio a Massimo Bosio, medico di base

Corzano e Pompiano dicono addio al suo medico di base Massimo Bosio, ha perso la battaglia contro il CoVid-19.

Corzano dice addio al medico di base

Corzano, Pompiano e Orzinuovi piangono Massimo Bosio, 68 anni, medico di base in paese da 35. Un uomo da prima linea che purtroppo ha perso la sua battaglia contro il virus maledetto e la notizia della sua scomparsa è stata divulgata poco fa, come un fulmine a ciel sereno.

Una persona infaticabile, di grande intelligenza e disponibilità, che ha iniziato la sua battaglia contro al Coronavirus quando è scoppiata l’emergenza, prima come medico in difesa dei più deboli e dei suoi ammalati e poi come paziente, quando si è ammalato circa due settimane fa. L’ultimo messaggio è stato rivolto ai suoi colleghi e ha rispecchiato il suo carattere fino in fondo: “Uno che fa il mio lavoro non può tirarsi indietro di fronte a uno stato di emergenza, i colleghi che non si sentono di farlo cambino lavoro, sperando che facendo il centralinista il virus non esca dalla cornetta”.

A ricordarlo anche il sindaco Giovanni Benzoni: “Il dottor Bosio per la nostra comunità non era un semplice medico di base, ma un confidente capace di creare un legame indissolubile con tutti noi. Corzano non dimenticherà mai il suo dottore, a cui ha voluto bene e non potrà mai dimenticare il suo impegno in prima linea in questa battaglia. Condoglianze a tutta la famiglia”.

Il ricordo di Pompiano

Affranto il sindaco Giancarlo Comincini. “Ci sono, nella vita, momenti che ognuno di noi non vorrebbe mai essere costretto a vivere e questo per me è uno di quelli: pochi minuti fa ho ricevuto la tragica notizia della scomparsa del dottor Bosio – ha detto – Massimo, oltre che un amico, era il medico di base mio e di tanti di voi. Nei giorni precedenti al suo ricovero spesso ci sentivamo, ed entrambi, pur consapevoli della gravità della situazione, eravamo fiduciosi. In una di queste telefonate mi disse: “Devo confidarti che sono veramente contento di come i miei pazienti a Pompiano abbiano accettato le nuove disposizioni dell’ambulatorio dettate dall’emergenza, mi telefonano, concordiamo l’ora, arrivano, non ce n’è uno che sbaglia!” . Dedito al lavoro, l’ha vissuto come una vera missione, come ben sanno tutti i cittadini di Pompiano che hanno avuto la fortuna di essere suoi pazienti e che hanno potuto apprezzarne la competenza e disponibilità. Massimo non era solo un ottimo medico: era anche un punto di riferimento per la nostra comunità e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE