Coronavirus: coppia di coniugi bornatese muore a poche ore di distanza

Hanno passato la vita insieme: Giuseppe Bracchi e Palma Garosio sono rimasti uniti fino alla fine, fino a ieri, giovedì 12 marzo.

La coppia di coniugi bornatesi è tra le vittime del coronavirus: marito e moglie si sono spenti a poche ore di distanza, mancando all’affetto dei loro cari, che attualmente si trovano in quarantena.

Ad annunciare il lutto proprio il figlio Francesco con la moglie Ada e i nipoti Giulia e Riccardo.

Peppino e Palmi

Erano conosciuti da tutti come “Peppino” e “Palmi”, soprattutto per la fondazione di una piccola cantina vinicola situata in zona “Bassa Castello”, La Rondinera, proprio a Bornato di Cazzago San Martino.

Sono scomparsi rispettivamente all’età di 85 e 83 anni: erano ricoverati agli ospedali di Ome e di Iseo.

