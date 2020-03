Coronavirus, il contagio nel Bresciano continua a rallentare – LA MAPPA PAESE PER PAESE

Anche oggi il contagio sembra rallentare: si parla ancora di crescita, seppur non esponenziale, sia di nuovi contagi che di decessi, ma aumentano anche i guariti. Segnali piccoli, ma incoraggianti sul fronte Coronavirus. Secondo i dati di Ats resi noti oggi, lunedì 30 marzo, i contagi nel Bresciano hanno raggiunto quota 7.451 (appena 193 in più di ieri: l’altro giorno si parlava di 275 in più, mentre il giorno prima le positività erano aumentate di 323 unità) e le persone decedute sono 1.221, 43 in più di ieri. da sabato a domenica, i lutti in più erano stati 57, 58 il giorno prima.

Quanto ai guariti sono 3.170: 187 in più.

Coronavirus – Ecco la mappa

Ecco i dati aggiornati Comune per Comune. I decessi sono compresi nel numero delle persone contagiate (tra parentesi le positività e i deceduti in più rispetto a ieri).

ACQUAFREDDA 17 casi e 7 decessi; ADRO 38 (+1) e 9 decessi (+1); AGNOSINE 17 casi (+1) e 3 decessi; ALFIANELLO 29 casi e 4 decessi; AZZANO MELLA 19 casi e 5 decessi; BAGNOLO MELLA 122 casi (+2) e 16 decessi; BAGOLINO 12 casi e 1 decesso; BARBARIGA 32 casi e 4 decessi; BARGHE 5 casi; BASSANO BRESCIANO 20 casi (+1) e 2 decessi; BEDIZZOLE 47 casi e 6 decessi; BERLINGO 16 casi e 4 decessi; BIONE 11 casi e 2 decessi; BORGO SAN GIACOMO 80 casi e 14 decessi; BORGOSATOLLO 104 casi (+5) e 12 decessi; BOTTICINO 62 casi (+3) e 11 decessi; BOVEGNO 5 casi e 1 decesso; BOVEZZO 45 casi (+1)e 8 decessi (+1); BRANDICO 9 casi e 2 decessi; BRESCIA 1.254 (+20) e 206 decessi (+9); BRIONE 4 casi e 1 decesso; CAINO 6 casi; CALCINATO 65 casi e 6 decessi (+1); CALVAGESE DELLA RIVIERA 8 casi (+1); CALVISANO 47 casi (+3) e 13 decessi (+2); CAPOVALLE 2 caso (+1) ; CAPRIANO DEL COLLE 29 casi (+1) 5 decessi (+1); CAPRIOLO 77 casi e 18 decessi (+2); CARPENEDOLO 106 casi (+7) e 16 decessi; CASTEGNATO 59 casi e 18 decessi (+1); CASTEL MELLA 72 casi (+2) e 7 decessi; CASTELCOVATI 35 casi (+2) e 6 decessi; CASTENEDOLO 67 casi e 6 decessi; CASTO 16 casi e 3 decessi; CASTREZZATO 41 casi (+1) e 8 decessi (+1); CAZZAGO SAN MARTINO 77 casi (+3) e 16 decessi (+1); CELLATICA 30 casi (+2) e 2 decessi; CHIARI 145 casi (+6) e 27 decessi; CIGOLE 23 casi e 5 decessi; COCCAGLIO 70 casi (+4) e 12 decessi (+1); COLLEBEATO 28 casi e 5 decessi; COLLIO 2 casi; COLOGNE 43 casi (+1) e 8 decessi; COMEZZANO CIZZAGO 25 casi (+1) e 3 decessi; CONCESIO 109 casi (+3) e 13 decessi (+1); CORTE FRANCA 40 casi e 8 decessi; CORZANO 20 casi e 2 decessi; DELLO 43 casi e 4 decessi; DESENZANO DEL GARDA 123 casi (+6) e 20 decessi; ERBUSCO 54 casi e 8 decessi; FIESSE 12 casi (+1) e 1 decesso; FLERO 39 casi (+1) e 9 decessi.

GAMBARA 25 casi (+2); GARDONE RIVIERA 19 casi e 2 decessi; GARDONE VAL TROMPIA 65 casi (+3) e 9 decessi; GARGNANO 7 casi; GAVARDO 87 casi (+2) e 4 decessi; GHEDI 114 (+7) e 19 decessi (+1); GOTTOLENGO 42 (+1) casi e 10 decessi (+1); GUSSAGO 124 casi (+2) e 19 decessi (+1); IDRO 8 casi e 2 decessi; ISEO 74 casi (+4) e 8 decessi; ISORELLA 29 casi e 6 decessi; LAVENONE 1 caso; LENO 107 casi (+4) e 18 decessi (+1); LODRINO 10 casi e 2 decessi; LOGRATO 30 casi e 10 decessi (+1); LONATO DEL GARDA 83 casi (+3) e 14 decessi; LONGHENA 8 casi e 1 decesso; LUMEZZANE 86 casi (+4) e 17 decessi; MACLODIO 8 casi; MAIRANO 15 casi e 2 decessi; MANERBA DEL GARDA 20 casi e 2 decessi; MANERBIO 142 casi (+4) e 30 decessi; MARCHENO 19 casi (+1) e 2 decessi; MARMENTINO 2 casi; MARONE 13 casi (+1) e il primo decesso; MAZZANO 48 casi e 6 decessi; MILZANO 9 casi (+1) e 1 decesso; MONIGA DEL GARDA 15 casi e 4 decessi; MONTE ISOLA 12 casi (+1); MONTICELLI BRUSATI 28 casi e 4 decessi; MONTICHIARI 180 casi e 18 decessi; MONTIRONE 55 casi e 12 decessi; MURA 4 casi e 1 decesso; MUSCOLINE 9 casi e 1 decesso; NAVE 63 casi (+2) e 11 decessi (1); NUVOLENTO 10 casi (+3) e 1 decesso; NUVOLERA 17 casi (+1); ODOLO 4 casi; OFFLAGA 32 casi e 4 decessi; OME 26 casi (+2) e 3 decessi; ORZINUOVI 181 casi (+2) e 41 decessi; ORZIVECCHI 21 casi e 3 decessi; OSPITALETTO 102 casi (+3) e 18 decessi.

PADENGHE SUL GARDA 25 casi (+1) e 2 decessi; PADERNO FRANCIACORTA 22 casi (+1) e 5 decessi; PAITONE 9 casi (+2) e 1 decesso; PALAZZOLO SULL’OGLIO 141 casi (+2) e 30 decessi (+2); PARATICO 36 casi (+1) e 3 decessi; PASSIRANO 50 casi (+1) e 9 decessi; PAVONE DEL MELLA 35 casi e 12 decessi; PERTICA BASSA 6 casi; PEZZAZE 6 casi (+3) e 1 decesso; POLAVENO 8 casi; POLPENAZZE DEL GARDA 13 casi (+) e 1 decesso; POMPIANO 28 casi e 3 decessi; PONCARALE 30 casi (+1) e 5 decessi; PONTEVICO 74 casi (+1) e 14 decessi; PONTOGLIO 57 casi (+1) e 9 decessi; POZZOLENGO 14 casi e 2 decessi PRALBOINO 17 casi e 2 decessi; PRESEGLIE 10 casi e 2 decessi (+1); PREVALLE 20 casi e 4 decessi; PROVAGLIO D’ISEO 60 casi (+2) e 9 decessi; PROVAGLIO VAL SABBIA 3 casi; PUEGNAGO DEL GARDA 11 casi e 2 decessi; QUINZANO D’OGLIO 56 casi (+3) e 11 decessi; REMEDELLO 25 casi e 1 decesso; REZZATO 63 casi e 13 decessi (+1); ROCCAFRANCA 33 casi e 9 decessi; RODENGO SAIANO 63 casi e 17 decessi; ROÈ VOLCIANO 22 casi (+1) e 3 decessi; RONCADELLE 69 casi e 13 decessi (+1); ROVATO 120 casi (+6) e 23 decessi (+3); RUDIANO 23 casi e 3 decessi; SABBIO CHIESE 19 casi e 4 decessi (+1); SALE MARASINO 17 casi e 3 decessi; SALÒ 57 casi (+4) e 7 decessi; SAN FELICE DEL BENACO 18 casi (+1) e 3 decessi; SAN GERVASIO BRESCIANO 10 casi e 4 decessi; SAN PAOLO 63 casi (+2) e 10 decessi (+2); SAN ZENO NAVIGLIO 29 casi (+1) e 6 decessi (+1); SAREZZO 62 casi e 11 decessi; SENIGA 4 casi; SERLE 25 casi (+1); SIRMIONE 33 casi (+1) e 4 decessi (+2); SOIANO DEL LAGO 7 casi e 1 decesso; SULZANO 15 casi e 4 decessi; TAVERNOLE SUL MELLA 1 caso; TIGNALE 2 casi; TORBOLE CASAGLIA 45 casi (+1) e 12 decessi (+1); TOSCOLANO MADERNO 20 casi (+4) e 2 decessi; TRAVAGLIATO 46 casi e 5 decessi (+1); TREMOSINE SUL GARDA 3 casi e 2 decessi; TRENZANO 34 casi (+2) e 6 decessi; TREVISO BRESCIANO 5 casi (+1) e 1 decesso; URAGO D’OGLIO 28 casi (+2) e 2 decessi; VALLIO TERME 11 casi; VALVESTINO 2 casi; VEROLANUOVA 91 casi (+4) e 22 decessi (+2); VEROLAVECCHIA 34 casi (+1) e 9 decessi; VESTONE 34 casi e 2 decessi; VILLA CARCINA 67 casi (+1) e 5 decessi; VILLACHIARA 16 casi (+1) e 3 decessi; VILLANUOVA SUL CLISI 38 casi (+2) e 3 decessi; VISANO 12 casi e 2 decessi; VOBARNO 34 casi (+3) e 5 decessi (+1); ZONE 5 casi e 1 decesso.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE