Coronavirus: Comune di Chiari pensa a bimbi e cultura. Lanciata una iniziativa sulla pagina ufficiale dell’Ente, mentre le Librellule leggeranno per i piccoli. Proposte attività anche dal Museo.

Coronavirus: le iniziative del Comune

#iorestoacasa ma #lacultura non si ferma. Questa l’iniziativa pensata pensata dall’Amministrazione e presentata dall’assessore alla Cultura Chiara Facchetti.

In questo periodo di isolamento forzato il desiderio dell’Amministrazione comunale e del mondo della cultura è di non abbandonare i nostri concittadini e regalare qualche minuto di svago, di serenità e di cultura. Per questo con le Associazioni culturali e musicali, il gruppo di lettura, i volontari, il gruppo di storia locale e il Museo della città di Chiari abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa #IORESTOACASA ma #LACULTURANONSIFERMA Pubblicheremo canti, racconti, balli e tanto altro per tenerci compagnia. Oggi che abbiamo più tempo, più calma e più sensibilità questa iniziativa può diventare l’occasione per riscoprire la bellezza e la vivacità della nostra comunità, per conoscere le curiosità della storia di Chiari e le molte attività che il nostro territorio offre.

Le attività del Museo

Come tutti i musei e i luoghi di cultura in Italia, anche il Museo della Città di Chiari ha dovuto chiudere le proprie porte e sospendere le attività didattico-educative riservate ai più piccoli. Niente paura: se tutto è chiuso, se tutti dobbiamo restare a casa sarà il Museo ad arrivare direttamente nelle vostre case con il #MemoryMuseum!

La Sezione Archeologica del Museo della Città ha infatti confezionato un gioco educativo da fare a casa per non annoiarsi, per trascorrere un pomeriggio sfidandosi a colpi di reperti! Sul sito comunale potrete trovare il PDF di MemoryMuseum. Stampate tutto, ritagliate le carte e giocate per abbinare le giuste coppie di figurine! Link dove si può scaricare il PDF: https://www.comune.chiari.brescia.it/in-comune/scuola.asp…

Storie alla finestra

È un periodo difficile ma non c’è motivo per cui i piccoli cittadini non debbano continuare a sorridere ed imparare. Tutte le sere alle 21 sulla pagina Facebook del Comune di Chiari le Librellule ci terranno compagnia leggendo una storia ai nostri bambini.

All’associazione Librellule va il nostro più sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Vizzardi.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE