Coronavirus: Cignano piange la signora Ester.

Coronavirus

È deceduta dopo un breve ricovero all’ospedale di Manerbio la signora Ester Nervi di 84 anni, originaria di Manerbio, ma dagli anni Sessanta del secolo scorso residente a Cignano. Scartapacchio, il cognome da ragazza, conobbe Remo Nervi e per moltissimi anni gestirono la storica panetteria di via 24 maggio. Raggiunta l’età della pensione si ritirò nella villetta alle porte del paese; il marito nel frattempo intraprese l’attività di lavoro avicolo. Sorella di Bruno, generale manerbiese dell’aeronautica e di Massimo dipendente della Marzotto ora residente a Flero. Lascia nello sconforto il marito e il figlio Giuseppe (con la moglie Carla e due nipoti) entrambi ora in quarantena.

