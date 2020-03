Coronavirus, centinaia di mascherine alla Croce Azzurra di Travagliato: la sorpresa della vicepresidente della commissione Sanità di Regione Lombardia. La donazione per opera dei titolari dell’azienda torbolese, che hanno accolto l’appello dei militi.

Soltanto due giorni fa la Croce Azzurra di Travagliato aveva lanciato un appello per raccogliere materiale utile per prestare aiuto alla popolazione durante l’emergenza coronavirus.

In meno di 24 ore i volontari si sono visti recapitare dalla vicepresidente della commissione Sanità di Regione Lombardia e vicesindaco di Travagliato Simona Tironi centinaia di mascherine FFP3, donate dalla Fonderia Frigerio di Torbole Casaglia.

La donazione

“Sono stata contattata dal titolare dell’azienda, il quale mi ha comunicato di avere a disposizione una scorta di mascherine – ha spiegato Tironi – Il desiderio di poter aiutare l’associazione era molto forte, così ha donato una fornitura significativa, in modo che i volontari potessero stare tranquilli per un po’di tempo”.

“È stata una vera sorpresa ricevere la telefonata del vicesindaco, che ci ha avvisati sarebbe passata per questa consegna speciale – ha affermato Giuseppe Bazzurini, presidente della Croce Azzurra di Travagliato – Ringraziamo sentitamente la Fonderia di Torbole che ci ha donato un importante numero di mascherine FFP3, di cui abbiamo bisogno per garantire i servizi alla popolazione. Un ringraziamento anche alla nostra amica Simona Tironi, che c’è sempre quando abbiamo bisogno”.

In questi giorni l’associazione ha ricevuto anche altri contributi, sia economici sia gesti di solidarietà da parte delle realtà del territorio che hanno voluto dimostrare la propria vicinanza e gratitudine verso quanto svolto dagli stessi volontari.

L’appello

Normalmente l’associazione si sostiene attraverso i servizi secondari, ossia tutte quelle attività che non sono legate al servizio di urgenza, come trasporti sanitari e servizi di assistenza sanitaria ad eventi sportivi, manifestazioni e fiere.

In queste ultime settimane, con la diffusione del coronavirus, la situazione è cambiata, mettendo in difficoltà i soccorritori.

Poiché le mascherine FFP2 e FFP3 sono diventate irreperibili oppure sono disponibili a prezzi fuori mercato, diventa difficile poter garantire il servizio.

Chi desiderasse aiutare la Croce Azzurra di Travagliato può effettuare un bonifico a:

UBI BANCA FILIALE DI TRAVAGLIATO

C/C INTESTATO A CROCE AZZURRA TRAVAGLIATO

IBAN IT72U0311155321000000000404

Le donazioni sono detraibili; per avere la ricevuta basta mandare una mail a: segreteria@croceazzurratravagliato.it

