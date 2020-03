Coronavirus, aumentano i morti in casa di riposo e si chiedono rinforzi

Coronavirus, aumentano i morti in casa di riposo a Quinzano d’Oglio: da 20 a 31.

Aumentano i morti in casa di riposo

A Quinzano purtroppo aumenta il numero dei decessi in casa di riposo, in una settimana da 20 a 31. E si chiedono rinforzi per quanto riguarda il materiale sanitario. L’aveva detto la scorsa settimana con sconforto il presidente della Fondazione Padovani Luca Laffranchi, che anche questa settimana si è ritrovato con dolore a fare la conta dei morti, che hanno raggiunto un altro picco: 31.

“Molti hanno patologie e non stanno bene, non posso essere certo che si tratti di CoVid, anche se ci sono i sintomi – ha detto – Purtroppo dobbiamo affrontare la situazione giorno per giorno, con il personale che manca: molti sono in malattia. Abbiamo però bisogno di camici per i nostri operatori e mascherine, tutto materiale che usiamo col contagocce”.

TORNA ALLA HOME