Coronavirus: attività di sanificazione a Chiari. Il sindaco Massimo Vizzardi l’ha predisposta a partire da lunedì in alcune aree. E’ una richiesta che era stata fatta da diversi cittadini e, nonostante Ats ha comunicato che si tratti di una attività non fondamentale, è sempre volta a migliorare le condizioni di salute e di vita.

Coronavirus: attività di sanificazione

L’Amministrazione ha comunicato che lunedì 16 marzo 2020, a partire dalle 13:30, verrà eseguita un’attività di sanificazione presso le seguenti aree pubbliche:

Edifici pubblici:

⁃Piazza Zanardelli;

⁃Piazza Martiri della Libertà;

– Esterno ospedale Mellino Mellini, viale Mazzini;

⁃Esterno Caserma Polizia Locale di Viale Bonatelli;

⁃Esterno Via delle Poste di Viale Mellini;

⁃Esterno sedi di Chiari Servizi in Via dell’Agricoltura.

Scuole:

⁃Esterno del Polo Scolastico di Viale Mellini;

⁃Esterno dell’Asilo nido, Asilo Comunale di Via Pedersoli/Caravaggi;

⁃Esterno Scuola Media Morcelli;

⁃Esterno Scuola Media Toscanini;

⁃Esterno dell’Asilo San Giovanni;

⁃Esterno dell’Asilo Capretti Santellone.

Biblioteca:

⁃Esterno Biblioteca Comunale di Viale Mellini.

Campi Sportivi:

⁃Esterno Campo Sportivo di Via Santissima Trinità.

La sanificazione avverrà attraverso atomizzazione di miscela di acqua e prodotto a base di sali quaternari di ammonio e perossido di idrogeno. Si raccomanda di evitare, se possibile, nelle aree interessate dall’attività, di parcheggiare durante il pomeriggio e di tenere chiuse le finestre. Seguirà una seconda comunicazione dedicata alle strade della Città. Verrà comunicata la notizia dell’intervento che verrà eseguito nelle ore notturne.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE