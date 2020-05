Coronavirus: allarme parrucchieri ed estetisti abusivi a Bagnolo Mella.

Parrucchieri ed estetisti abusivi

Lotta contro l’abuvismo di parrucchieri ed estetisti. A Bagnolo Mella si sta sviluppando questo fenomeno e il sindaco Cristina Almici si è fatta portavoce del grido di allarme dei parrucchieri e degli estetisti. “Nei giorni scorsi i parrucchieri e le estetiste bagnolesi si sono rivolti a me per segnalare e denunciare l’attività di tanti altri parrucchieri ed estetisti che stanno operando o presso il proprio domicilio o presso il domicilio dei clienti. Così facendo, offrono direttamente i propri servizi in modo abusivo nonostante la sospensione normativa in vigore a causa all’emergenza sanitaria”. Una situazione che presenta gravi rischi sotto diversi punti di vista: “Si tratta di una violazione particolarmente grave, a maggior ragione in questo momento: è un comportamento indecoroso e illegittimo. Vogliamo sanzionare e punire queste azioni: Polizia Locale, Guardia di Finanza e Carabinieri sono già al lavoro“.

