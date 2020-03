Coronavirus, alla Fondazione Padovani di Quinzano i morti salgono a 20

Alla Fondazione Padovani di Quinzano i morti salgono a 20: presentavano tutti gli stessi sintomi.

Alla Fondazione Padovani di Quinzano d’Oglio i morti salgono a 20. Un pugno nello stomaco per i quinzanesi che nell’arco di tre settimane hanno perso tantissimi nonni della casa di riposo, con ogni probabilità, portati via dal virus e da 80 sono passati a molto meno.

“Solo uno è risultato positivo al tampone del CoVid, ma tutti gli altri avevano gli stessi sintomi – ha spiegato il presidente della Fondazione Luca Laffranchi – Febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Le ultime due persone sono morte stamattina e vorrei garantire che non se ne sono andati soli, non hanno sofferto. Ce ne sono altri che purtroppo presentano gli stessi sintomi e stiamo cercando di isolare i malati da quelli sani, per limitare al massimo il contagio: non posso dire con certezza che si tratti del Coronavirus, ma nonostante abbiamo persone fragili, non era mai successa una cosa del genere, 20 persone muoiono forse in un anno”.

Ora c’è bisogno di materiale e tutte le donazioni sono le benvenute. “C’è carenza di tutte quelle attrezzature che si devono utilizzare per poterci tutelare – ha proseguito – Mascherine FFP2/FPP3, camici e guanti monouso. Siamo già in contatto con il commissario comunale per la sanificazione di tutti gli ambienti”.

Leggi di più su Manerbio Week in edicola venerdì 20 marzo

