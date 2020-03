Coronavirus: alla casa di riposo di Barbariga sette morti e altri quindici contagiati.

Il Coronavirus colpisce la casa di riposo di Barbariga

E’ salito a sette il numero di morti alla casa di riposo di Barbariga. Una situazione difficilissima che ha visto ora altri otto anziani contagiati, oltre che cinque dipendenti della Rsa. “I tamponi ai nostri anziani sono stati fatti perché una nostra ospite era stata ricoverata in ospedale e le avevano diagnosticato il Coronavirus – ha commentato il sindaco Giacomo Uccelli – Siamo addolorati e siamo vicini alle famiglie che hanno perso i loro cari”.

Come verrà gestita ora la situazione con i pazienti contagiati? “Tutti i casi sono confinati all’interno della Rsa e sono tutti monitorati, ovviamente in stanze diverse. I dipendenti della Rsa invece sono a casa in quarantena”.

TORNA ALLA HOME PAGE