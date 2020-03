Coronavirus: ai clarensi una lettera dal South Carolina

Amici miei a Chiari,

sappiate che anche se questo orride coronavirus vi ha impattato così duramente, non siete soli. Noi negli Stati Uniti stiamo guardando con attenzione a voi ed all’esempio che state dando da seguire a tutto il mondo. Io prego per tutti voi e perché i vostri leaders ed i vostri medici riescano ad aiutare tutti quelli che avranno bisogno. Tutto questo finirà, presto spero, e poi potrete continuare con la bella vita che solo l’Italia vi può dare.

Anche qui negli Stati Uniti le cose stanno volgendo al brutto. Non abbiamo ancora avuto l’escalation della malattia che avete voi, ma il Paese sta prendendo tante precauzioni come quelle di sospendere tutte le leghe sportive professionali, Broadway (a New York), le scuole, e tante altre cose. Restrizioni al traffico aereo sono state imposte dal nostro governo, e anche se mi dispiace tantissimo, lo capisco.

Tutti i Paesi del mondo devono collaborare per battere questa malvagia malattia il prima possibile. Cari amici nostri a Chiari, Augusto e Cristina Pellegrini, hanno organizzato raccolte internazionali di fondi così che tutti noi si possa aiutare a comprare il materiale e l’equipaggiamento sanitario necessario per aiutarvi.

Vi vogliamo bene e preghiamo per voi tutti i giorni! Vi scriverò’ ancora presto e spero che alcuni di voi possano trovare piacere nel rispondermi – In questa avventura, siamo tutti insieme! Spirito Combattivo amici miei a Chari! Siate coraggiosi Clarensi!

Colin e Renee Smoak

Charleston, South Carolina