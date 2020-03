Coronavirus: a Travagliato la campagna di affissioni per sensibilizzare sulle regole da rispettare. Il vicesindaco Simona Tironi e l’assessore Christian Bertozzi in prima linea.

Coronavirus: a Travagliato la campagna di affissioni per sensibilizzare sulle regole da rispettare

“Rispettiamo le regole e fermiamo insieme il virus“ è l’appello lanciato da Simona Tironi, vicesindaco di Travagliato e vicepresidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, con la campagna di affissioni su tutti i muri e sulle pensiline degli autobus di Travagliato.

Tutto per ricordare alla cittadinanza che, seguendo le regole imposte ora anche a livello nazionale, si può sconfiggere il virus.

“Volersi bene è la prima regola”

“Sono consapevole del fatto che noi amministratori vi stiamo chiedendo uno sforzo davvero importante, cioè quello di restare a casa e cercare di fermare questo virus – ha dichiarato Tironi – Non è facile per nessuno dover cambiare la propria vita, le proprie abitudini e la propria quotidianità all’improvviso, ma era necessario chiedere uno sforzo a tutti. Dovete aiutarci ad aiutarvi rispettando delle semplici regole. Il nostro sistema sanitario è messo a dura prova ma sta dando il massimo, i nostri medici stanno facendo l’impossibile e i nostri ospedali sono al collasso. Se vi volete bene e ne volete ai vostri cari la prima regola è quella di restare a casa. Se non è estremamente necessario uscire dalle nostre abitazioni non facciamolo”.

Proteggersi con semplici regole

Il vicesindaco ha ricordato le uniche ragioni plausibili per uscire da casa, ovvero:

– recarsi al lavoro

– andare al supermercato

– andare in farmacia

“Cerchiamo di rispettare alcune semplici regole come quella di lavare spesso e molto bene le mani e rispettare tassativamente il metro di distanza da qualsiasi persona – ha precisato Tironi – Aiutateci a proteggere le categorie più fragili come i nostri nonni, obbligandoli a restare in casa. Solo insieme possiamo sconfiggere questo virus e insieme abbiamo il dovere di farlo”.

I manifesti con cui è stata tappezzata Travagliato servono a raggiungere la parte di popolazione che, per motivi anagrafici, ha meno dimestichezza con il web ma è la più esposta al contagio.

“Ho scritto una lettera a tutti gli amministratori della provincia che conosco per incentivarli a fare la stessa cosa fatta a Travagliato – ha chiosato il vicesindaco – Con orgoglio posso dire che molti mi hanno seguito in questo”.

GALLERY

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE