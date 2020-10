Coronavirus a scuola, altri casi a Montirone.

Montirone, positivi a scuola

Nuovi casi di Coronavirus a Montirone, dove due fratelli di 10 e 13 anni sono risultati positivi al tampone. Le due classi che frequentano sono state messe in quarantena e il Comune ha deciso di disporre, in via cautelativa e precauzionale e al fine di ridurre la possibilità di diffusione del contagio, la chiusura temporanea della palestra comunale fino a venerdì 23 ottobre per tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche. Per quanto riguarda i plessi scolastici in questi giorni saranno sanificate tutte le aule e gli ambienti comuni.