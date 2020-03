Coronavirus: a Passirano spesa a domicilio per gli anziani e giochi online per i piccoli. Alle 13 di ieri, domenica, in base ai dati forniti da Ats Brescia, in paese si registrava un solo caso positivo al Coronavirus (i dati sono in continuo aggiornamento). I contagi, però, sono in continuo aumento in tutta la regione e la modalità per cercare di controllare la diffusione del virus è evitare i contatti con le altre persone stando a casa. A seguito dell’emanazione del Dpcm di ieri, domenica, il sindaco ha lanciato un appello alla comunità.

Passirano e il Covid-19: “Facciamo il possibile per non uscire”

“E’ un momento difficile per tutti, in modo particolare per le persone anziane, per chi vive da solo, per chi ha patologie, per chi deve andare al lavoro ed è limitato negli spostamenti, ma anche per i giovani, privati dello sport, delle iniziative di aggregazione, della scuola – ha sottolineato il sindaco, Francesco Pasini Inverardi – E’ proprio in questi momenti difficili che dobbiamo essere uniti. Dalla sanità ci arrivano consigli molto semplici: evitare il contatto diretto, mantenere la distanza di almento un metro, lavarsi spesso le mani. Cerchiamo di fare il possibile per cercare di non uscire di casa. Facciamolo solo se è strettamente necessario, per andare al lavoro, per motivi di salute o per fare la spesa”.

Le iniziative a sostegno delle fasce deboli

Per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Comune di Passirano, in collaborazione con i medici di base del territorio, ha attivato alcuni servizi per la popolazione anziana fragile, al fine di limitarne gli spostamenti.

Contro la noia arrivano storie e giochi online

Ogni sera, alle 20, sulla pagina Facebook ViviPassirano appuntamento per i bambini e le loro famiglie dedicato a sconfiggere la noia divertendosi tra racconti, giochi e attività per i piccoli e non solo.

Come spiegato dall’Amministrazione, il progetto “LiberaMente”, nasce dall’esigenza di “liberare” le parole, la fantasia e la mente di bambini ed adulti. “Non vogliamo che questo periodo si tramuti in “quarantena delle emozioni” – hanno spiegato – Così, grazie allo straordinario apporto di artisti locali, pubblicheremo sulla pagina Facebook ViviPassirano piccoli racconti per bambini e altre iniziative. Sarebbe bello che arrivassero altri contributi in modo da accompagnare i bambini regalando momenti di fantasia da scoprire giorno per giorno”.

