Coronavirus, a Palazzolo sull’Oglio chiudono i parchi e aree verdi

Coronavirus, a Palazzolo sull’Oglio chiudono i parchi e aree verdii, giardini e aree verdi comunali: è stato disposto dall’Amministrazione con un’ordinanza firmata dal sindaco Gabriele Zanni e in vigore fino al 3 aprile.

Chiudono parchi e aree verdi

“Rammaricati ci vediamo costretti, a fronte dello sconsiderato comportamento di alcune persone incuranti dell’adozione di accorgimenti minimi per evitare assembramenti e possibilità di contagio da Coronavirus, a emanare un’ordinanza di chiusura dei parchi cittadini, salvo esclusivamente per fruire dei servizi dei bar e/o gelaterie presenti in alcuni di essi, senza poi la sosta o permanenza nei pressi degli stessi”

Con queste parole il Comune ha comunicato le ultime disposizione adottate per evitare la diffusione del Covid-19 e limitare il più possibile la possibilità di contagio.

L’ordinanza

L’ordinanza sino al 3 aprile incluso, chiuderà al pubblico il parco fluviale “G. Metelli” con accesso da Via Sgrazzutti, il parco Life con accesso da Via Levadello, il parco “Primo Levi” con accesso da Via F.lli Marzoli, il parco di San Giuseppe “Papa Giovanni Paolo II” con accesso da Via Rossini, il parco “La Castrina” con accesso da Via S.S. Trinità, il parco Via M. Pedrali, il parco Via Del Dosso, il parco dei Marinai con accesso da Via Cesarina, il parco dei Bersaglieri con accesso da L.O. Cesare Battisti, il parco “Salvo D’Acquisto” con accesso da Viale Europa, il parco “Tre Ville” con accesso da Via Zanardelli, il parco di Via Attiraglio, il parco di Via Gardale, il parco di Via Ticino in località Sagraffigna, il parco Via Rimembranze, il parco di Via Colombere nella frazione di San Pancrazio, il parco Genieri con accesso da Via F.lli Marzoli.

E’ CONSENTITO solo l’accesso, esclusivamente tramite gli ingressi principali sopra indicati, alla clientela delle attività di somministrazione di alimenti e bevande o di altro tipo di servizio di ristoro presenti nei succitati parchi ed aree verdi, finalizzato alla sola fruizione del servizio, tassativamente nel rispetto delle modalità previste dal DPCM con obbligo di chiusura alle 18.

“Speriamo che così sia più chiaro quali sono le basilari norme da rispettare, come evitare i luoghi affollati, limitare i contatti sociali e tenere la distanza di almeno un metro e stare a casa e uscire solo per le esigenze di prima necessità -ha continuato l’Amministrazione – Si ringraziano di cuore le persone e i titolari di esercizi commerciali e/o assimilabili, che spontaneamente hanno deciso di chiudere le loro attività per evitare assembramenti allo stato non tutelanti per la salute pubblica. Non si scherza e le sanzioni per i trasgressori saranno comminate con estrema rigorosità”

