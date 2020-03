Coronavirus, a Orzinuovi si sale a 39 contagi ma si continua a sperare: “Ne usciremo più forti”

A Orzinuovi si sale a 39 contagi, 10 in più di ieri e nessun decesso. Il sindaco Gianpietro Maffoni chiede di non perdere la speranza.

I contagi salgono a 39

Dieci in più di ieri e tamponi ancora in corso. Questi gli ultimi dati per Orzinuovi, dove la situazione è preoccupante ma si spera in una stabilizzazione dopo le nuove misure restrittive di provvedimenti adottati ieri dal sindaco Gianpietro Maffoni. Rispetto a 29 infatti, oggi, venerdì, sono 10 in più.

“Invito a chiudere le attività commerciali – ha detto – I bar, i ristoranti, le pizzerie, tutti i luoghi di assembramento, compresi i centri commerciali dove, all’interno dei quali dovranno monitorare la situazione. Provvederemo ad effettuare controlli con le nostre Forze dell’Ordine. Sono scelte difficili ma necessarie: unico strumento efficace per combattere il contagio, è lui il nemico che dobbiamo combattere. Sono vicino a quelle persone che hanno perso i propri cari ma ringrazio di cuore tutti quelli che simbolicamente mi stanno vicino. Uniti ne usciremo più forti”.

