Coronavirus, a Orzinuovi piste ciclabili chiuse al pubblico, l’ha ordinato il sindaco Gianpietro Maffoni.

Nonostante la situazione sia disperata c’è chi non ha ancora capito che deve rimanere in casa. Per questo, il sindaco Gianpietro Maffoni ha dato mandato, poco fa, di chiudere tutte le piste ciclabili del paese. “Sono stufo e seriamente preoccupato – ha spiegato il primo cittadino – Ogni giorno ricevo decine e decine di segnalazioni di persone che camminano in gruppo, si fermano a parlare in gruppo, non mantengono le distanze di sicurezza e non usano le opportune precauzioni. Il nostro comune detiene un triste primato, in poche settimane i morti sono stati 30. Cosa c’è ancora da capire? Non volevo arrivare a tanto, ma le piste ciclabili sono state chiuse e verranno rafforzati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine: tolleranza zero”.

