Coronavirus, a Orzinuovi 4 decessi in un giorno e i contagiati ora sono 73

A Orzinuovi i contagiati da Coronavirus salgono a 73 e si registrano 4 decessi in un giorno. Dati preoccupati che spingono più che mai l’Amministrazione a chiedere ai residenti di rimanere in casa.

I contagi sono 73, 4 i decessi

Un altro giorno nero per la città di Orzinuovi che oggi ha toccato il picco dei 73 contagiati, secondo solo a Brescia. Una vera e propria croce troppo pesante da portare e l’angoscia e l’ansia si fanno sentire. Le strade sono deserte e i negozi hanno deciso di abbassare la serranda per un po’. Pare che proprio tutti abbiano preso sul serio i provvedimenti del sindaco Gianpietro Maffoni, che ha ribadito il punto anche stamattina. “Bisogna stare in casa e al sicuro – ha ripetuto – Evitiamo qualsiasi situazione pericolosa, evitiamo di affollarci nei parchi pubblici, di fronte ai pochi esercizi che rimangono aperti. Evitiamo di uscire di casa per inutilità. Il nostro nemico è il virus ed è lui che dobbiamo sconfiggere, facciamolo uniti. Orzinuovi si rialzerà”.

La comunità è stata scossa anche da quattro lutti causati dal virus, tra i quali Tino Pasolini, storico elettricista e cittadino benvoluto da tutti.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME