Coronavirus, a Manerbio un’impennata di contagi e cinque decessi in un giorno.

A Manerbio un’impennata di contagi

Il virus è in espansione anche in città. Oggi, infatti, i dati Ats hanno portato la cerchia a 53 casi e cinque decessi in un giorno solo. Una situazione che sta diventando preoccupante. Fino a ieri erano 40, con sette morti: lutti che hanno lasciato segni profondi nel cuore della comunità. Oggi un picco: 13 persone in più e cinque decessi che hanno lasciato senza parole i manerbiesi. Non resta che sperare che l’isolamento e l’eccellente lavoro del personale medico portino al più presto a una stabilizzazione nei numeri e al picco di discesa dei contagi.

