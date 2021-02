Coronavirus, a Brescia e provincia mille nuovi contagiati in un giorno

Coronavirus: 1.016 nuovi contagiati nel Bresciano, 3.529 in Lombardia e 17.455 in Italia. Sono i numeri di oggi, domenica 28 febbraio, sul fronte Covid-19. Nonostante un minor numero di tamponi processato (in Lombardia ne sono stati analizzati 37.251 contro i 45.865 di ieri), crescono i positivi nel Bresciano, dove per la prima volta si superano i mille nuovi casi in un solo giorno. Brescia è la seconda provincia italiana per contagi dopo Roma (1.302). A livello regionale, inoltre, cresce il rapporto tamponi/positivi, che è al 9,4% (ieri era al 9,1%).

Brescia e la Lombardia

Il report della Regione segnala oggi 1.016 nuovi contagiati a Brescia e provincia contro i 955 di sabato (venerdì 918, giovedì 973, mercoledì 901, martedì 506, lunedì 427 e domenica scorsa 704). Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 3.529 nuovi positivi contro i 4.191 di sabato (venerdì 4.557, giovedì 4.243, mercoledì 3.310, martedì 2.480, lunedì 1.491 e domenica scorsa 2.514).

I dati di oggi in Lombardia

I tamponi effettuati: 37.251; i nuovi casi positivi: 3.529; i guariti/dimessi: 508.379 (+865); i ricoverati in terapia intensiva: 426 (-9, con 19 ingressi giornalieri); i ricoverati non in terapia intensiva: 4.118 (+56); i decessi 37 (ieri 49), totale complessivo: 28.361.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.003; Bergamo: 280; Brescia 1.016 (dall’inizio della pandemia sono 67.602); Como: 175; Cremona: 169; Lecco: 94; Lodi: 66; Mantova: 153; Monza e Brianza: 187; Pavia: 144; Sondrio: 61; Varese: 112.

I numeri in Italia

Il Ministero della Salute oggi segnala 17.455 nuovi contagiati in Italia contro i 18.916 di sabato (venerdì 20.499, giovedì 19.886, mercoledì 16.424, martedì 13.314, lunedì 9.630 e domenica scorsa 13.452). Le vittime in Italia sono 192 (ieri 280) per un totale di 97.699 dall’inizio della pandemia. I tamponi processati sono 257.024 contro i 323.047 di ieri. Le Regioni con più casi sono Lombardia 3.529, Emilia Romagna 2.610, Campania 2.561, Lazio 1.341, Toscana 1.068, Puglia 1.053, Veneto 911 e Piemonte 902.