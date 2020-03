Coronavirus, a Borgo e Pompiano tornano a casa i primi malati

I primi malati a Borgo San Giacomo e Pompiano tornano a casa e sono in via di guarigione.

In via di guarigione

Sia a Pompiano che a Borgo San Giacomo alcuni che hanno contratto il virus stanno tornando a casa: le loro condizioni sono migliorate. Lo hanno affermato gli stessi sindaci Giuseppe Lama, di Borgo e Giancarlo Comincini di Pompiano.

“I casi accertati sono 34, di cui 7 decessi – ha detto Lama – La notizia positiva è che ci sono le prime guarigioni quattro guarigioni. Continuiamo a rispettare le norme, ci stiamo comportando bene”.

“Sono in contatto con le persone di Pompiano risultate positive al Covid-19 ed ho ricevuto notizie rassicuranti, in quanto la maggior parte di loro sta meglio ed è a casa propria – ha detto Comincini – mentre i ricoverati presso le strutture ospedaliere si trovano in condizioni stabili”.

Nonostante i dati siano in aumento costante, le belle notizie arrivano.

