Coronavirus, 9.436 casi e 2.033 decessi – LA MAPPA PAESE PER PAESE

Sono dati che rassicurano quelli di oggi, sabato 18 aprile. Per rilassarsi e tornare alla normalità è ancora presto: ogni giorno ci sono ancora nuovi contagiati (che probabilmente saliranno una volta che inizieranno i test sierologici a tappeto) e nuovi decessi, ma il trend positivo imboccato dal virus conferma che le misure restrittive stanno dando i loro frutti. Un mese fa i casi in più erano circa 500 al giorno, mentre oggi le nuove positività sono “solo” 58 in più, per un totale di 9.436 casi. I decessi sono 2.033 (24 in più di ieri), mentre si “festeggiano”5.549 dimissioni e 2.884.