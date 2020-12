Coronavirus: 242 nuovi contagiati nel Bresciano, 1.795 in Lombardia e 15.104 in Italia. Sono i dati di oggi, domenica 20 dicembre, sul fronte Covid-19. Anche oggi i dati sono sostanzialmente invariati, in leggera discesa sia a Brescia e provincia che nella nostra regione e a livello nazionale, anche a causa di un numero inferiore di tamponi processato (oggi in Lombardia 22.421 contro i 27.044 di ieri, in Italia oggi 137.420, ieri 176.185). Anche oggi nella nostra regione continuano a diminuire i ricoverati, sia in terapia intensiva che in reparto, e scende notevolmente il numero delle vittime.

Brescia e la Lombardia

Il report di Regione Lombardia segnala oggi 242 nuovi contagiati a Brescia e provincia contro i 248 di sabato (venerdì 252 , giovedì 306, mercoledì 375, martedì 89, lunedì 141 e domenica scorsa 325). Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 1.795 nuovi contagiati contro i 1.944 di sabato (venerdì 2.744, giovedì 2.730, mercoledì 2.994, martedì 2.404, lunedì 945 e domenica scorsa 2.355).

Coronavirus, i dati di oggi in Lombardia

i tamponi effettuati: 22.421

i nuovi casi positivi: 1.795

i guariti/dimessi totale complessivo: 366.058 (+618)

in terapia intensiva: 583 (-9)

i ricoverati non in terapia intensiva:4.341 (-154)

i decessi: 49, totale complessivo: 24.379 (in Italia 352 per un totale di 68.799).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 570;

Bergamo: 80;

Brescia: 242 (dall’inizio della pandemia sono 39.381);

Como: 66;

Cremona: 47;

Lecco: 64;

Lodi: 86;

Mantova: 87;

Monza e Brianza: 207;

Pavia: 186;

Sondrio: 56;

Varese: 39.

Coronavirus, i numeri in Italia

Il ministero della Salute oggi segnala 15.104 nuovi contagiati in Italia contro i 16.308 di sabato (venerdì 17.992, giovedì 18.236, mercoledì 17.572, martedì 14.844, lunedì 12.030 e domenica scorsa 17.938). Il Veneto è sempre la regione più colpita con 3.869 nuovi positivi, a seguire Lombardia 1.795, Emilia Romagna 1.751, Lazio 1.213, Campania 891, Piemonte 829, Sicilia 792, Puglia 791 e Friuli 658.