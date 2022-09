Coppia di Gussago: sottoposti a sequestro altri 3milioni e mezzo di euro

La vicenda è davvero incredibile, ad essere stupiti ogni giorno di più sono gli stessi inquirenti.

Il bottino continua a crescere

L'affare di famiglia che vede come protagonisti marito, moglie e figlio di 22 anni ma anche la zia materna di quest'ultimo con sede a Gussago non smette di stupire. Oggi (lunedì 19 settembre 2022) l'ultimo aggiornamento del caso: i militari dei comandi provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza di Brescia impegnati nelle indagini hanno sottoposto a sequestro ulteriori tre milioni e mezzo di euro, derivanti con tutta probabilità dalle attività delittuose messe in atto. Ad oggi la somma totale sequestrata ammonta a 15milioni di euro circa.

Un giro d'affari incredibile

Ricordiamo che le persone coinvolte in questo incredibile giro d'affari e raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare sono ben 27 dislocate tra la città e la Valtrompia (22 tra carcere e domiciliari a cui si aggiungono cinque obblighi di dimora): ad essere coinvolti complessivamente 73 persone: imprenditori, prestanome e faccendieri, ad essi sono stati sequestrati beni immobili per 93milioni di euro.

Ogni giorno una "sorpresa"

E negli ultimi giorni il bottino sembra crescere sempre di più: questa è infatti l'ultima scoperta effettuata da parte dei militari dopo gli otto milioni trovati nei terreni nei giorni scorsi, il milione e 600mila euro recuperati nel sotto tetto dell’abitazione dei coniugi e il blitz nell’abitazione di Gussago dove abita il figlio di Giuliano Rossini e Silvia Fornari. Emanuele, 22 anni, che si trova ai domiciliari. Da parte della Guardia di Finanza il recupero di oltre un milione di euro in contanti.