Controllo del territorio: 6 patenti ritirate

Il controllo del territorio realizzato la serata scorsa a Rezzato ha avuto il fine di prevenire gli incidenti stradali.

Sono stati controllati 54 mezzi e identificate 102 persone

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Rezzato congiuntamente alla Polizia Locale di Rezzato, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio svolto con l’ausilio di un etilometro, di dispositivo narcotest e di un’unità cinofila della Polizia Locale di Brescia. Sono stati controllati 54 mezzi ed identificate 102 persone procedendo al ritiro di 6 patenti per guida in stato di ebrezza e stupefacenti ed elevando 1 sanzione amministrativa per ubriachezza in luogo pubblico e 6 per detenzione finalizzata ad uso personale di sostanza stupefacente. I controlli sono stati, inoltre, indirizzati anche su due noti esercizi commerciali del posto nei quali sono state riscontrate varie irregolarità relative alle norme sul commercio con applicazione delle rispettive sanzioni amministrative.