Controlli sulla BreBeMi, fermato pusher 26enne con marijuana e hashish

Controlli sulla BreBeMi, la Stradale di Chiari ferma un pusher 26enne.

Controlli

Nei giorni scorsi gli Agenti della Polizia Stradale di Brescia, Distaccamento di Chiari, durante i servizi di vigilanza stradale – finalizzati all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio extraurbano volti a prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa e incidentalità stradale – hanno denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino bergamasco 26enne, residente a Caravaggio, con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, poiché trovato in possesso di marijuana e di hashish.

Nello specifico, sull’autostrada A35 (BreBeMI) i poliziotti hanno controllato un’autovettura con a bordo il soggetto che, alla loro vista, si mostrava assai agitato e nervoso. Il comportamento anomalo non è sfuggito agli agenti, i quali, vista la situazione, hanno deciso di effettuare una perquisizione personale, – poi estesa al veicolo – la quale dava esito positivo in quanto, all’interno dell’autovettura, veniva rinvenuta e sequestrata una busta di plastica con al suo interno diversi involucri di nylon termosaldati, contenenti complessivamente circa mezzo etto di hashish e di marijuana, suddivisi in modo tale da essere pronti per essere spacciati.

Denuncia

Al termine degli Atti di Polizia Giudiziaria e alla luce degli elementi raccolti il malvivente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato amministrativamente per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici presso una Struttura Sanitaria. A seguito delle violazioni riscontrate, gli agenti hanno provveduto all’immediato ritiro della patente di guida.

La Polizia Stradale conferma ancora una volta il massimo impegno nella tutela costante della sicurezza stradale e nel contrasto ai fenomeni delinquenziali che attengono alle proprie competenze istituzionali.