9 sanzioni per circa 3mila euro totali su 73 imbarcazioni e 111 persone controllate dai carabinieri della motovedetta di Iseo durante il ponte di Ferragosto

Controlli sul lago, multate 9 barche nel ponte di Ferragosto

I militari della compagnia di Chiari in questi giorni si sono impegnati sia per prevenire incidenti, che per far rispettare il codice della navigazione a residenti e turisti che, con barche di proprietà o a noleggio, hanno affollato il lago.

Non solo, nel mirino dei controlli della motovedetta sono finiti anche i pescatori professionisti e i dilettanti, in modo da contrastare eventuali episodi di pesca di frodo, soprattutto nei pressi dei canneti della riserva naturale delle Torbiere o delle spiagge.

Le 9 sanzioni emesse a Ferragosto riguardano gli ormeggi abusivi, la tenuta irregolare dei documenti di bordo, la mancanza della patente nautica o della copertura assicurativa e, in alcuni casi, la cattiva condotta delle barche. Velocità eccessiva della barca nei pressi della costa e mancanza delle dotazioni di sicurezza fanno incorrere in sanzioni da parte delle Forze dell’ordine attive sul lago.