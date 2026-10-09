Controlli straordinari tra Erbusco, Iseo e Chiari: tre denunciati e due veicoli rubati recuperati

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L’8 e il 9 ottobre 2026, a Erbusco, Iseo e Chiari, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari del territorio, denunciando tre persone, recuperando due mezzi rubati e sequestrando cocaina e oggetti atti ad offendere

Controlli a tappeto sul territorio

Un dispositivo straordinario ad alta visibilità è stato messo in campo dai Carabinieri della Compagnia competente sul territorio di Erbusco, Iseo e Chiari nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. L’operazione, disposta nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, ha interessato in particolare l’area della Franciacorta e del Sebino, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Nel corso dei servizi sono stati sottoposti a verifica 22 autoveicoli e 38 persone, sia italiane sia straniere. I militari hanno inoltre ispezionato tre esercizi pubblici e contestato una sanzione per una violazione al Codice della Strada. Particolarmente significativa anche l’attività di controllo svolta attraverso quattro perquisizioni personali e veicolari. Tre di queste hanno dato esito positivo, consentendo ai militari di individuare armi improprie e altro materiale illecito.

Tre persone denunciate

L’attività d’iniziativa e d’indagine ha portato complessivamente al deferimento in stato di libertà di tre persone all’Autorità giudiziaria. Il primo provvedimento riguarda un 34enne del luogo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, denunciato per ricettazione di un’auto rubata e per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso degli accertamenti, l’uomo è stato trovato anche in possesso di circa 0,5 grammi di cocaina. Per questo motivo è stato contestualmente segnalato alla Prefettura di Brescia quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale, con il sequestro amministrativo della droga. Per porto di armi od oggetti atti ad offendere sono stati inoltre denunciati un 64enne residente a Coccaglio, pensionato e incensurato, e un 36enne cittadino albanese, regolarmente residente a Cazzago San Martino, operaio con pregiudizi di polizia.

Recuperati due mezzi rubati

L’operazione ha permesso anche di recuperare due veicoli risultati rubati e di restituirli ai legittimi proprietari. Tra questi c’è un furgone particolarmente importante per le attività di una Onlus che si occupa del trasporto di persone con disabilità. Il mezzo, indispensabile per garantire il servizio dell’associazione, è stato quindi riconsegnato agli aventi diritto. Recuperata anche un’autovettura rubata a Iseo, al cui interno è stato trovato un monopattino. Per quest’ultimo sono attualmente in corso accertamenti finalizzati a stabilirne la provenienza. L’attività rientra nel quadro delle direttive finalizzate a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare i fenomeni di microcriminalità nell’area della Franciacorta e del Sebino. I controlli straordinari, insieme all’attività investigativa, hanno consentito di intervenire sia sul fronte dei reati predatori sia su quello del porto di oggetti atti ad offendere e della detenzione di sostanze stupefacenti.