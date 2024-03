Controlli serali e notturni del territorio a Rezzato nel fine settimana: due autisti con droga e un terzo in stato di ebbrezza

Controlli serali e notturni del territorio a Rezzato: ecco cosa è emerso.

Rezzato: controlli serali e notturni nel fine settimana

Continuano i controlli serali e notturni del territorio a Rezzato ad opera degli agenti della Polizia Locale. Lo scorso week end i servizi si sono concentrati nelle aree di maggiore aggregazione oltre che nelle zone tradizionalmente maggiormente segnalate da parte della cittadinanza.

Cosa è emerso

In particolare tre soggetti sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente destinata ad uso personale. Per tale motivo sono stati segnalati come consumatori alla Prefettura di Brescia come previsto dal Testo Unico sugli Stupefacenti. Un altro soggetto, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, alla vista della pattuglia avanzava una condotta di guida insicura che ha insospettito gli agenti. Ne è scaturito un controllo che ha permesso di rinvenire sostanza stupefacente, anche in questo caso detenuta per un utilizzo prettamente personale. In questo caso il documento di guida dell’automobilista è stato ritirato per il successivo provvedimento di sospensione.

Un altro automobilista, invece, nel corso di mirati controlli di prevenzione sulla sicurezza stradale si è visto ritirare la propria patente di guida in quanto presentava un tasso alcolemico superiore alla norma.