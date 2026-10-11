Controlli notturni di Locale e Carabinieri a Rezzato: 14 le patenti ritirate per guida sotto effetto di alcol.
A Rezzato, controlli notturni di Polizia Locale e Carabinieri
La Locale e i Carabinieri hanno operato nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2026: sono stati controllati 155 veicoli e 197 persone. Sul fronte della sicurezza stradale, sono state contestate 10 violazioni al Codice della strada, di cui sette per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico nella fascia prevista per la sanzione amministrativa.
Altri sette conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: sei con tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro e uno superiore a 1,5 grammi per litro. Per quest’ultimo è stato disposto anche il sequestro del veicolo. Complessivamente sono state ritirate 14 patenti.
Sinergia vincente per la sicurezza del territorio
“L’operazione rappresenta un’importante testimonianza del valore della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine, elemento fondamentale per assicurare un presidio efficace del territorio della Città di Rezzato, rafforzare le attività di prevenzione e tutelare la sicurezza della comunità – hanno fatto sapere – . La sinergia tra Polizia Locale e Arma dei Carabinieri conferma l’importanza di un’azione coordinata e costante, volta a contrastare le condotte illecite e a promuovere il rispetto delle norme, con particolare attenzione alla sicurezza stradale. La sicurezza del territorio è un obiettivo condiviso, che si costruisce attraverso la collaborazione istituzionale, la prevenzione e la presenza costante della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine ad ordinamento statale”.