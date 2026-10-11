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Controlli notturni di Locale e Carabinieri a Rezzato: 14 le patenti ritirate per guida sotto effetto di alcol.

A Rezzato, controlli notturni di Polizia Locale e Carabinieri

La Locale e i Carabinieri hanno operato nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2026: sono stati controllati 155 veicoli e 197 persone. Sul fronte della sicurezza stradale, sono state contestate 10 violazioni al Codice della strada, di cui sette per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico nella fascia prevista per la sanzione amministrativa.

Altri sette conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: sei con tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro e uno superiore a 1,5 grammi per litro. Per quest’ultimo è stato disposto anche il sequestro del veicolo. Complessivamente sono state ritirate 14 patenti.

Sinergia vincente per la sicurezza del territorio