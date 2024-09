Controlli notturni a Rezzato: giovani trovati in possesso di droga.

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre 2024 gli agenti della Polizia Locale di Rezzato hanno effettuato controlli finalizzati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Ad essere sorpresi in possesso di droga sono stati alcuni giovani. Da parte degli agenti della Polizia Locale l'impegno a proseguire anche nelle prossime settimane l'attività di controllo sul territorio, supportati da equipaggi in abiti civili e con il supporto delle unità cinofile.

Nell'occasione non sono mancati alcuni preziosi consigli verso le famiglie:

"I luoghi abitualmente frequentati dai ragazzi (scuola, punti di ritrovo, discoteche, etc.) possono rappresentare delle occasioni di incontro con le sostanze stupefacenti - hanno spiegato - É importante che la famiglia presti una attenzione privilegiata ai comportamenti del proprio figlio, soprattutto se lo vede particolarmente introverso e chiuso al dialogo. L'adolescenza è una fase della crescita individuale tendenzialmente a rischio in cui le frustrazioni mal tollerate ed il sapore della trasgressione possono esporre ad esperienze devianti.

"Accorgersi in tempo" significa riuscire ad intervenire prima che il proprio figlio abbia assunto delle sostanze stupefacenti o, quanto meno, prima che si instauri la dipendenza. Le droghe inducono dei cambiamenti fisiologici (occhi arrossati, pupille dilatate o a "capocchia di spillo", variazione nella sensibilità alla luce, etc.) e comportamentali (difficoltà di ragionamento, eloquio lento oppure eccitazione fisica e tendenza alla ipertattività) che costituiscono dei segnali da non sottovalutare".