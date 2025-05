Controlli nelle aree verdi di Rezzato con l'unità cinofila antiveleno: cosa è emerso.

I controlli dopo le segnalazioni

Tali controlli sono stati eseguiti a seguito di alcune segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale circa il rinvenimento in aree pubbliche di esche sospette. Ecco perché per questa mattina (martedì 13 maggio 2025) il comando di Polizia Locale di Rezzato ha predisposto un interventi di controllo nelle seguenti zone: via Zadei e Galileo Galilei della Città di Rezzato.

Il cane Sole: non sono emerse criticità

Un ruolo molto importante quello svolto dal cane Sole, dipendente dall'Unità Cinofila del Corpo Polizia Provinciale di Brescia ed esperto nella ricerca di sostanze velenose. I controlli, avanzati anche in un'ottica di prevenzione, non hanno fatto emergere criticità.