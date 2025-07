Controlli a tappeto

La sostanza è stata sequestrata e i soggetti segnalati

Controlli nei parchi pubblici: due giovani trovati in possesso di droga.

Parchi pubblici: i controlli

Due giovani sono stati trovati in possesso di droga nel corso dei controlli effettuati da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato nei parchi e nelle aree verdi cittadine. Controlli che gli agenti hanno messo a punto anche a piedi ed in abiti civili.

In particolare in seguito a esposti e lamentele da parte dei cittadini il Comando ha organizzato servizi mirati atti al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi due i giovani trovati in possesso di droga. La sostanza è stata sequestrata ed i soggetti segnalati alla Prefettura di Brescia.

Per tutta l'estate

Le attività di controllo e prevenzione nel territorio della Città di Rezzato da parte degli Agenti continueranno per tutto il periodo estivo.