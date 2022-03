Controlli nei distributori di Coccaglio e Cologne: sanzioni per 10mila euro

polizia locale

La Polizia Locale del Monte Orfano ha riscontrato irregolarità in tutti i punti, tra cui la mancata esposizione dei prezzi (soprattutto quelli più cari) o l'utilizzo di cartelloni rovinati e quasi illeggibili.

Controlli nei distributori di carburante di Coccaglio e Cologne: sanzioni per 10mila euro. Il risultato dell'attività svolta dalla Polizia Locale del Monte Orfano nei giorni scorsi.

Controlli nei distributori di Coccaglio e Cologne

Non bastava il prezzo del petrolio alle stelle: dai prezzi non esposti, ai tabelloni illeggibili, gli agenti della Polizia Locale, coordinata dal Comandante Luca Leone, hanno effettuato controlli in tutti i distributori di carburante del territorio di Coccaglio e Cologne riscontrando diverse irregolarità in tutti i punti vendita.

Ad alcuni distributori è stata contestata la mancanza della pubblicità dei prezzi di alcuni carburanti, soprattutto di quelli più cari (diesel e benzina), e dei prezzi dei prodotti accessori come Adblue, assenti o poco visibili nell'area commerciale. Alcuni tabelloni indicanti i prezzi risultavano danneggiati e quindi illeggibili dagli automobilisti. Un benzinaio, oltretutto, non aveva presentato la scia per la vendita al dettaglio di prodotti commerciali non alimentari, accessori all'attività, portando ad emettere una sanzione di 5.164 euro. In quasi tutte le attività, non era presente l'orario di apertura degli impianti e dei bar ubicati all'interno dell'area di servizio. Mancavano anche i prezzi al dettaglio degli accessori auto posti in vendita facendo accertare circa 10.00o euro di illeciti amministrativi.