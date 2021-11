Controlli di Halloween nella Bassa: chiusi due bar che non rispettavano le norme Covid

coordinato dei carabinieri

I militari della compagnia di Verolanuova si sono occupati di vigilare i luoghi di aggregazione giovanile e di verificare il rispetto della normativa di contrasto alla diffusione del Covid.

I militari della Compagnia Carabinieri di Verolanuova, durante il servizio coordinato effettuato nel fine settimana per il controllo della movida Giovanile e il rispetto alla normativa di contrasto alla diffusione del Covid in concomitanza alle festività di Halloween e dei Santi, hanno effettuato diversi interventi sul territorio della Bassa bresciana.

Controlli di Halloween nella Bassa: chiusi due bar

A Ghedi i carabinieri hanno sanzionato per 1.800 euro il titolare di un bar per violazioni al Dpcm del 2 Marzo 2021 “Normativa Contrasto Covid-19”, nonché per la violazione della Legge 125/2011, in quanto stava somministrando alcolici ai minorenni. Il titolare di un locale di Leno, invece, è stato multato per 400 euro sempre per il mancato rispetto delle normative anti Covid. A entrambi i locali sono stati posti i sigilli di chiusura per cinque giorni, in attesa di ulteriori provvedimenti della Prefettura di Brescia.

Beccati con la "maria": denunciati un 50enne e un 30enne

A Bagnolo Mella invece un cinquantenne e un trentenne del posto sono stati fermati nei pressi di luoghi di aggregazione giovanile e trovati in possesso di 2 dosi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 150 grammi della stessa sostanza stupefacente. Denunciati a piede libero, dovranno rispondere di detenzione di stupefacente.

Una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

Il controllo alla circolazione stradale, infine, ha portato a una sanzione per guida in stato di ebbrezza alcolica con il ritiro della patente. I carabinieri durante i controlli di questo fine settimana hanno anche elevato ulteriori otto sanzioni per violazioni varie.