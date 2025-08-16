il caso

I due sono stati segnalati alla Prefettura di residenza e denunciati anche per la commissione di alcuni reati

Controlli della Polizia Locale a Rezzato: in due trovati con droga.

A Rezzato continuano i controlli della Polizia Locale

Non si fermano i controlli degli agenti del Comando della Polizia Locale di Rezzato nelle zone di maggiore aggregazione e oggetti di segnalazioni da parte della cittadinanza.

Negli ultimi giorni, in particolare, sono stati due i soggetti trovati in possesso di droga del tipo cocaina e strumenti utilizzati per il consumo della stessa. I due sono stati segnalati alla Prefettura di residenza e denunciati anche per la commissione di alcuni reati. Evidenziata la personalità dei due soggetti non incline al rispetto delle regole il Comando ha richiesto alla Questura di valutare l’emissione del foglio di via obbligatorio nel territorio della Città di Rezzato.

Senza sosta