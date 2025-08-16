il caso

Controlli della Polizia Locale a Rezzato: in due trovati con droga

I due sono stati segnalati alla Prefettura di residenza e denunciati anche per la commissione di alcuni reati

Controlli della Polizia Locale a Rezzato: in due trovati con droga
Rezzato
Pubblicato:

Controlli della Polizia Locale a Rezzato: in due trovati con droga.

A Rezzato continuano i controlli della Polizia Locale

Non si fermano i controlli degli agenti del Comando della Polizia Locale di Rezzato nelle zone di maggiore aggregazione e oggetti di segnalazioni da parte della cittadinanza.

Negli ultimi giorni, in particolare, sono stati due i soggetti trovati in possesso di droga del tipo cocaina e strumenti utilizzati per il consumo della stessa. I due sono stati segnalati alla Prefettura di residenza e denunciati anche per la commissione di alcuni reati. Evidenziata la personalità dei due soggetti non incline al rispetto delle regole il Comando ha richiesto alla Questura di valutare l’emissione del foglio di via obbligatorio nel territorio della Città di Rezzato.

Senza sosta

"L’attività di controllo, prevenzione e repressione continuerà anche nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di reprimere condotte delinquenziali che deturpano la sicurezza ed il decoro urbano per ridare valore allo spazio pubblico fruibile dalla cittadinanza".

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Brescia
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Davide D'Adda
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primabrescia.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151