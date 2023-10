Controlli della Locale Prevalle-Paitone, Calvagese-Muscoline: l'infrazione più comune è l'alta velocità.

Controlli della Locale Prevalle-Paitone, Calvagese-Muscoline: il servizio parte del servizio Smart

In occasione del servizio Smart, finanziato dall'assessorato alla Polizia Locale di Regione Lombardia, i Servizi Intercomunali di Polizia Locale Prevalle-Paitone e Calvagese-Muscoline hanno unito le forze con un controllo straordinario del territorio. Il servizio è stato effettuato nella serata tra sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 in forma congiunta.

Erano tre le pattuglie che hanno presidiato i quattro comuni a partire dalle 18:30 di sabato per poi continuare ininterrottamente fino alle 3 di notte. Il servizio ha coinvolto 7 operatori di polizia che hanno affrontato diverse operazioni nel corso delle ore impegnate.

In primo luogo sono stati controllati tre parchi comunali che erano stati oggetto di segnalazioni da parte di privati cittadini per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica. In seguito, sono state monitorate le strade e, in particolare, sono stati fatti controlli per contrastare l'abuso di sostanze alcoliche e l'eccessiva velocità alla guida dei veicoli.

Oltre 260 le persone identificate

A fine serata, le persone identificate sono risultate essere 263, mentre sono stati 212 i veicoli controllati. L'infrazione più comune resta l'eccesso di velocità a causa della quale si contano ben 16 verbali, cui vanno aggiunte altre 11 sanzioni per violazioni varie. Gli automobilisti sottoposti al pre-test alcolemico sono stati circa 100, risultati tutti fortunatamente negativi. Il bilancio dell'intervento è positivo per entrambi i comandanti: unire le forza in certe occasioni permette di intensificare i controlli con risultati sempre più efficaci.