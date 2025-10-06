Controlli della Locale a Rezzato: identificate 102 persone.

Nella serata di venerdì 3 ottobre 2025 i Carabinieri della stazione di Rezzato, congiuntamente al Comando Polizia Locale di Rezzato hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dell’incidentalità stradale.

Oltre 100 le persone identificate

Nel corso del servizio, svolto con l’ausilio di un etilometro, di un drugtest e di un’unità cinofila della Polizia Locale del comune di Brescia, sono stati controllati 54 mezzi ed identificate 102 persone procedendo al ritiro di 6 patenti per guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, elevando una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta in luogo pubblico. Sono stati in tutto sei i soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente finalizzata ad uso personale. La droga è stata sequestrata ed i consumatori segnalati alle rispettive Prefetture della Repubblica.

Controlli anche in due noti esercizi commerciali di Rezzato

I controlli sono stati, inoltre, indirizzati anche su due noti esercizi commerciali della città di Rezzato, oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, nei quali sono state riscontrate varie irregolarità relative alle norme sul commercio con applicazione delle rispettive sanzioni amministrative