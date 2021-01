Occhi puntati sui territori di Coccaglio e Cologne anche… dal cielo con il drone del Corpo intercomunale di Polizia locale del Montorfano.

Controlli dal cielo con il drone della Polizia Locale

Il comandante Luca Leone e i suoi agenti di Polizia hanno conseguito il brevetto per pilotare gli aeromobili da remoto, i cosiddetti droni. L’attestato, conseguito con l’istruttore Luigi Contin di Red Tech, abilitato da Enac per la Provincia di Bergamo, permetterà di volare fino a 120 metri di altezza anche in situazioni critiche e specializzate.

In arrivo agli operatori del Comando di Coccaglio e Cologne anche il drone, che andrà ad affiancare l’operato degli agenti con una nuova prospettiva, soprattutto per i controlli sulle violazioni ambientali, rilievo di sinistri stradali, ricerca di persone ed emergenze di Protezione civile.

Un altro passo in avanti per il Corpo del Montorfano, che a breve rafforzerà l’organico con l’arrivo di un nuovo vice commissario di Polizia locale, dopo la recente assunzione di un’impiegata amministrativa, in collaborazione tra i due Comuni.

“Sono molto soddisfatto dell’operato degli agenti, in questi mesi hanno fatto un ottimo lavoro – ha sottolineato Leone – Con la prossima assunzione arriveremo a 10 unità e verrà integrata e migliorata la convenzione in atto tra i due Comuni”.