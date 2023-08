Controllati 112 veicoli, 4 patenti ritirate e 31 sanzioni

Quella di sabato 29 luglio è stata una notte di intensi controlli della Polizia Locale di Rovato su tutto il territorio. Il bilancio è di due veicoli sequestrati, 4 patenti ritirate e 31 sanzioni emesse.

Controllati 112 veicoli a Rovato

Le pattuglie sono entrate in azione alle 20 di sabato sera, per concludere le attività nella mattina di domenica. I controlli sono stati organizzati con il contributo di Regione Lombardia e il supporto dell'Amministrazione comunale, con l'assessore competente Pieritalo Bosio. Gli agenti sono partiti con la verifica di tutte le aree critiche del territorio, dalla stazione ferroviaria (sull'asse stradale di via Battisti) a corso Bonomelli e via Franciacorta (lungo la quale sono stati controllati i conducenti dei veicoli diretti alla discoteca Number One). Successivamente, si è proceduto al controllo di immobili abbandonati, in passato più volte luogo di rifugio di balordi.

Quattro patenti ritirate e 31 sanzioni emesse

La maggior parte dell'attività è stata finalizzata alla prevenzione di incidenti, soprattutto con il controllo di veicoli dei ragazzi in uscita dai locali notturni della zona. Nonostante i forti temporali della notte, che hanno contribuito a ridurre il traffico notturno, i risultati sono più che soddisfacenti. I numeri parlano da soli: 112 i veicoli controllati, 2 i veicoli sequestrati, 4 le patenti ritirate e 31 le sanzioni rilevate per violazioni al Codice della strada e ai Regolamenti di Polizia urbana. In stazione sono state intercettate diverse persone sprovviste del biglietto del treno, e che sono state dunque obbligate a pagarlo.

Folle fuga in via 1° maggio: fermato

Nella notte non è mancato un po' di brivido, con un inseguimento in piena regola per le vie del paese. Un ragazzo, evidentemente per eludere i controlli, ha invertito la marcia sul cavalcavia di via 1° Maggio e si è dato a folle fuga ad alta velocità, approfittando del traffico scarso. I suoi tentativi sono però stati vani e, dopo essere stato bloccato dalle pattuglie, è stato condotto in comando. Al giovane è stata ritirata la patente.