A Bedizzole, contributo per l’affitto esaurito a tempo record.

Come a Desenzano e in altri 25 comuni bresciani, anche a Bedizzole il contributo per l’affitto è andato a ruba in pochi giorni. Pubblicato la scorsa settimana e nonostante i tanti «paletti», i fondi stanziati per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti sono stati presi d’assalto da numerosissime domande che testimoniano una situazione di emergenza economica piuttosto diffusa sul territorio. Molte richieste rimarranno inevase, a meno che arrivino altri fondi da parte del Ministero.