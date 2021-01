Contributi alle aziende di Montirone.

Un aiuto alle attività del paese

Il Comune di Montirone ha indetto un bando per l’erogazione di sovvenzioni straordinarie a fondo perduto per complessivi 54mila euro, a sostegno di operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio dell’emergenza Covid-19.

La sovvenzione straordinaria viene erogata, esclusivamente per l’anno 2020, a fronte dei costi fissi di gestione (bollette gas, luce e acqua, canone locazione di apparecchiature, bollette telefoniche e canone connessione internet, affitto mensile) da documentare.

Le richieste pervenute verranno esaminate ed erogate a fronte della documentazione delle spese suddette relative al periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2020, sino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Beneficiari della sovvenzione sono quei soggetti economici industriali e commerciali ed esercenti arti e professioni titolari di partita IVA, con sede operativa attiva nel Comune di Montirone:

– la cui attività principale è stata oggetto di sospensione obbligatoria a seguito di quanto stabilito dal DPCM del 22 marzo 2020, non abbiamo chiesto alla Prefettura di svolgere l’attività in deroga, e successivi;

– che pur non soggetti ad obbligo normativo, non abbiano esercitato l’attività stessa per causa di forza maggiore legata all’emergenza sanitaria;

– che siano in regola con il versamento dei tributi comunali alla data del 31.12.2020 o che ne autorizzino la compensazione.

La domanda potrà essere scaricata dal sito del Comune e dovrà essere trasmessa entro mercoledì 27 gennaio tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.montirone.bs.it, oppure cartacea all’ufficio Protocollo.

Per ogni ulteriore informazione in merito al Bando e alla presentazione delle domande contattare il numero 0302677097 (interno 8).