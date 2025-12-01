Contrasto alla prostituzione a Rezzato: i controlli della Locale nel fine settimana.

A Rezzato controlli per il contrasto alla prostituzione

Nel corso dell’ultimo fine settimana gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato numerosi controlli a Rezzato per contrastare il fenomeno della prostituzione. Le azioni, focalizzate su infrazioni che incidono sulla vivibilità e sulla sicurezza cittadina, sono state organizzate nelle aree maggiormente oggetto di segnalazione da parte della cittadinanza, in particolare via Europa, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e Treponti.

In tre colpite da Daspo Urbano

Particolare attenzione è stata rivolta, come detto, alla prostituzione su strada:

“Tale fenomeno – hanno fatto sapere dalla Polizia Locale – oltre a sfociare in condotte moleste che minacciano il decoro urbano, attira soggetti dediti alla commissione di fenomeni delinquenziali”.

Nell’occasione tre meretrici sono state colpite dal cosiddetto “Daspo Urbano”, dispositivo previsto dal Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, con ordine di allontanamento immediato dal territorio comunale. Due delle tre sono state trattenute e sottoposte ad operazioni di identificazione in quanto sprovviste di valido documento attestante la regolare permanenza sul territorio italiano.

