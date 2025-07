Contrasto al lavoro sommerso: due attività a Orzinuovi e Ghedi nel mirino dei carabinieri.

controlli

Lavoro sommerso: interventi di contrasto

I carabinieri della compagnia di Verolanuova hanno effettuato alcuni controlli nell'ambito del settore lavorativo per contrastare il callo del lavoro sommerso. Con loro anche il personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Brescia nell'ambito di attività programmate in questo senso.

A Orzinuovi

Giovedì 24 luglio 2025 i carabinieri della stazione di Orzinuovi e dell'ispettorato hanno effettuato un controllo nei confronti di un bar del comune nel quale venivano venduti prodotti alimentari. Il titolare è stato segnalato all'autorità giudiziaria per violazioni penali avendo omesso visite mediche al personale dipendente, per non aver provveduto al mantenimento dei requisiti di sicurezza del luogo di lavoro e per omessa installazione di attrezzature antincendio. Lo stesso è stato inoltre sanzionato amministrativamente, per un importo di circa 4000 euro, per aver impiegato una lavoratrice senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

A Ghedi

Venerdì 25 luglio 2025 i carabinieri della stazione di Ghedi e dell’ispettorato hanno effettuato un controllo in una pizzeria del comune. Il titolare, al termine delle ispezioni, è stato segnalato all'autorità giudiziaria per mancata effettuazione delle visite mediche per sei dei lavoratori e per non avere provveduto alla loro formazione ed inoltre per l’abusiva installazione di un sistema di videosorveglianza.

É stato inoltre sanzionato amministrativamente, per un importo di circa 10.000 euro, per aver impiegato due lavoratrici senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. A carico di quest’ultima attività, essendo emersa una irregolarità della posizione lavorativa in forte percentuale rispetto al totale del personale impiegato, è stato adottato un provvedimento di sospensione.