Conto alla rovescia per il magico Casteverse

Lego, fumetti, videogiochi e giochi da tavolo. Ma anche giochi di ruolo, cosplay, artisti, musica dal vivo, associazioni e incontri. Un insieme di universi diversi che per due giorni finiranno dentro un unico grande contenitore: il “Casteverse”. È ormai entrata nel vivo l’organizzazione di “Castenedolo Bricks, Comics & Games – Casteverse”, la manifestazione in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 al Palazzetto dello Sport di Castenedolo. E quando mancano ancora alcune settimane all’appuntamento, un primo risultato racconta già l’interesse suscitato dall’iniziativa: gli spazi disponibili all’interno della struttura sono tutti occupati.

Le parole della vicesindaca Silvia Zaltieri

«Dentro abbiamo esaurito i posti, è tutto occupato», spiega la vicesindaca Silvia Zaltieri (nella foto), raccontando una macchina organizzativa che nelle ultime settimane ha continuato ad arricchirsi di proposte. «C’è davvero tantissima carne al fuoco e neanche noi pensavamo andasse così bene».

Il punto di partenza saranno i mattoncini Lego, ma Casteverse è cresciuto fino ad abbracciare molti altri mondi. All’interno del palazzetto troveranno infatti spazio un’area dedicata ai Lego, una ai fumetti e una ai videogiochi. Per gli appassionati dei giochi da tavolo ci sarà la Tana dei Goblin, mentre un’altra sezione sarà riservata ai giochi di ruolo di diverse tipologie con Ivan Danilo Caprioli. A completare la proposta ci saranno gli spazi riservati alle associazioni, del territorio e non solo, insieme a hobbisti e commercianti. Una parte importante sarà dedicata anche alla creatività. Durante la manifestazione saranno infatti esposti tutti i 15 progetti che hanno partecipato al contest grafico legato all’evento. Alcuni degli autori entreranno inoltre nell’Artist Alley, dove avranno la possibilità di presentare anche altre proprie opere. Non sarà però soltanto il Palazzetto dello Sport a vivere i due giorni di Casteverse. L’organizzazione ha infatti deciso di allargare la manifestazione agli spazi esterni, creando un vero e proprio evento collaterale. Per entrambe le giornate sarà presente l’area food & beverage, affidata a due attività di Castenedolo: Pablos di Paolo Pagani e BS Macelleria di Stefano Bertagnoli. All’esterno ci sarà inoltre un palco libero, sul quale potranno alternarsi band e musicisti.

Il programma

«Si stanno iscrivendo soprattutto gruppi di ragazzi e persone appassionate che durante i due giorni ci regaleranno la loro musica», racconta Zaltieri. E la domenica arriverà uno degli ingredienti immancabili per una manifestazione dedicata alla cultura pop: il contest cosplay, organizzato con il Gruppo Cosplay Brescia. Personaggi provenienti da fumetti, manga, anime, videogiochi, cinema e serie potranno così aggiungersi ai tanti universi riuniti nel Casteverse. Ed è proprio la parola “universi” a spiegare l’idea che sta alla base dell’iniziativa. «L’obiettivo dei due giorni è mettere insieme le passioni di tutti e cercare di coinvolgere il più possibile i cittadini, soprattutto i più giovani, le famiglie e i bambini», spiega Zaltieri. L’intenzione è anche quella di permettere a chi magari conosce poco questi mondi di avvicinarsi alle realtà che li animano: dai Lego, «che rappresentano la linea dalla quale siamo partiti», ai fumetti, passando per giochi da tavolo, giochi di ruolo e cosplay. Passioni che possono sembrare molto differenti tra loro ma che hanno un elemento in comune: la capacità di aggregare le persone.

«Sono mondi che comunque creano comunità anche al loro interno – sottolinea Zaltieri – e questo può essere qualcosa di bello».

Casteverse proverà dunque a portare quella comunità dentro Castenedolo, facendo incontrare chi quelle passioni le coltiva da anni e chi potrebbe scoprirle per la prima volta proprio durante il weekend. Nel programma troverà posto anche una sezione dedicata alle conferenze e agli incontri, con diversi ospiti, mentre il calendario completo delle iniziative è ancora in fase di presentazione e sarà svelato progressivamente nelle prossime settimane. Dietro un programma diventato sempre più ampio c’è anche il sostegno delle realtà economiche che hanno deciso di credere nell’iniziativa. Zaltieri ringrazia gli sponsor, numerosi e provenienti sia da Castenedolo sia da fuori paese, il cui contributo sta permettendo di costruire l’evento. Il primo momento ufficiale è già fissato: sabato 26 settembre alle 11 si terrà l’inaugurazione della manifestazione dietro il cui nome si cela una grande ambizione: costruire per un weekend un piccolo universo nel quale ciascuno possa trovare qualcosa che gli appartiene, ma soprattutto incontrare qualcuno con con cui condividerlo.